Медработники Владимирской области начнут получать новую выплату в феврале

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Владимирское отделение Социального фонда начнет предоставлять специальную социальную выплату медработникам.

Новая выплата положена медработникам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также занятым на станциях и в отделениях скорой помощи. Размер выплаты составит от 4,5 до 18,5 тысяч рублей.

Предоставление выплаты начнется после того, как организации здравоохранения сформируют реестры специалистов, имеющих право на такую поддержку.

Оператором выплаты во Владимирской области определено региональное Отделение Социального фонда. При этом средства будут предоставляться на основании данных медицинских организаций. По итогам каждого месяца они обязаны формировать электронный реестр работников, имеющих право на получение поддержки, и передавать эту информацию в Отделение Социального фонда. В реестре наряду со сведениями о работнике также указывается размер назначаемой доплаты и данные, по которым она рассчитана.

Медработникам не нужно ничего предпринимать для получения новой выплаты – средства будут предоставлены автоматически. Владимирское Отделение СФР перечислит выплату в течение 7 рабочих дней после того, как медицинская организация сформирует и представит в фонд реестр работников. Первые зачисления за январь поступят врачам уже в конце февраля. Средства будут переведены на счет, реквизиты которого также представит медорганизация.