В Муроме возбуждено уголовное дело по факту ДТП с двумя погибшими

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает прокуратура Владимирской области, Муромской городской прокуратурой проводится проверка по факту ДТП, случившегося вечером 23 января на трассе «Муром — М-7 «Волга» неподалеку от села Борисоглеб. На место происшествия выезжал городской прокурор Дмитрий Соколов.

Надзорному ведомству предстоит дать оценку обстоятельствам случившегося.

Вместе с тем, в следователи муромской полиции возбудили по факту случившегося уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц». Ход расследования находится на контроле прокуратуры.