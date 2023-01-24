Во Владимире водители обманули начальника на командировочных затратах

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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в полицию Владимира поступило заявление от руководителя местной фирмы, который заявил о факте мошенничества.

По версии следствия, 59 и 66-летние водители организации представили в бухгалтерию предприятия подложные документы о командировочных затратах, исходя из которых получалось, что мужчины во время командировки жили в гостинице и потратили 20 тысяч рублей.

На самом деле водители просто жили в кабине тягача, а полученные деньги оставили себе.

Обоих задержали на территории Новгородской области. Водители признали вину и вернули все деньги работодателю.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество», на время расследования обоих отпустили под подписку о невыезде.