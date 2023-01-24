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НовостиОбщество24 января 2023 8:19

Во Владимире «студенческий десант» познакомился с работой полицейских

Ежегодная акция состоялась 23 января в городском Управлении МВД
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: УМВД России по Владимирской области

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей регионального главка полиции, в этот день в рамках акции «Студенческий десант» молодые люди и девушки из местных учебных заведений пришли в полицию, чтобы поближе познакомиться с работой различных служб.

В ходе встречи ребята пообщались с руководством городского главка и некоторых отделов, а также узнали о работе сотрудников уголовного розыска, участковых уполномоченных, экспертов-криминалистов, сотрудников патрульно-постовой службы и других. Также студенты смогли задать интересующие их вопросы, примерить бронежилет, посмотреть сборку-разборку автомата, а также поучаствовать в процедуре дактилоскопирования и изготовления паспорта.

Завершилась встреча студентов и полицейских товарищеским футбольным матчем.