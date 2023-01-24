В Камешковском районе простились с погибшим участником СВО

Фото с сайта pexels.com. Автор фото - Rahul.

Администрация Камешковского района у себя на странице в ВК сообщает, что 21 января в поселке имени Карла Маркса простились с еще одним военнослужащим, погибшим в ходе выполнения воинских обязаностей в зоне СВО.

40-летний мужчина являлся уроженцем деревни Тереховицы Камешковского района, окончил Брызгаловскую школу, работал сварщиком. Осенью он добровольцем отправился защищать Родину, заключил контракт.

"Он выполнял свой воинский долг с честью и без нареканий. Боевые товарищи вспоминают его как отзывчивого друга, мастера на все руки", сообщили представители администрации.

Попрощаться с земляком пришли односельчане, друзья, одноклассники, глава администрации и военный комиссар Камешковского района. Мужчина награжден орденом Мужества посмертно.