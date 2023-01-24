В Коврове управляющую компанию наказали за плохое отопление домов

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Коврова провело проверку по многочисленным обращением жителей домов в микрорайоне «Ковров-8». По словам людей, в квартирах было очень холодно, в то время как на улице стояли холода.

Проверка показала, что 9 и 12 января МУП «Жилэкс» из-за плохой работы котельной допустила снижение температуры теплоносителя на 17-20 градусов по Цельсию в подающем трубопроводе и до 10 градусов в обратном направлении, в результате чего в домах №№3, 7 и 13 «Ковров-8» температура в квартирах оказалась на уровне от +12,8 до +16 градусов.

По результатам проведенной проверки директору управляющей компании было внесено представление. Также на него возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами.

Всем жильцам пострадавших от холода домов сделают перерасчет.