Во Владимирской области 24 января коронавирус подтвержден у 20 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 24 января лабораторно подтверждено 20 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

По 3 случая во Владимире, в Ковровском и в Гусь-Хрустальном районах, по 2 - в Петушинском, Александровском и Вязниковском районах, по 1 заболевшему в Муромском, Киржачском, Камешковском, Меленковском и Суздальском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 179055 случаев заболевания (49718 сл. в г. Владимире, 19330 сл. в Муромском, 21154 сл. в Ковровском, 6374 сл. в Петушинском, 8630 сл. в Кольчугинском, 10972 сл. в Александровском, 7240 сл. в Юрьев-Польском, 15946 сл. в Гусь-Хрустальном, 1739 сл. в Судогодском, 3583 сл. в Собинском, 1980 сл. в г. Радужный, 5833 сл. в Киржачском, 4096 сл. в Камешковском, 3300 сл. в Гороховецком, 4568 сл. в Меленковском, 6051 сл. в Вязниковском, 6221 сл. в Суздальском, 2320 сл. в Селивановском).