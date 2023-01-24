В Вязниках мужчину задержали при попытке сдать украденный металл

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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи полиции Вязниковского района завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 33-летнего мужчины из числа местных жителей.

По версии следствия, вязниковец в октябре минувшего года пришел на частную территорию к 61-летнему автомастеру, откуда вытащил металл на 29 тысяч рублей.

При попытке сдать украденное в пункт приема он был задержан полицейскими, которые уже получили сообщение о краже от хозяина деталей.

Сам задержанный вину полностью признал, а украденное вернули законному владельцу.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в Вязниковский городской суд.