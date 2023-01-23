Между Вязниками и Второво на железной дороге установили тепловизоры

Фото: Горьковская железная дорога - филиал ОАО "РЖД"

Как сообщает Горьковская железная дорога — филиал ОАО «РЖД», в минувшем году между станциями Вязники и Второво была установлена новая система контроля и наблюдения.

Она состоит из тепловизоров и видеокамер, которые поставлены с обеих сторон железнодорожного полотна.

Информация с них в круглосуточном режиме при любой погоде позволяет обнаружить на путях людей или животных и заблаговременно сообщить об этом машинистам, тем самым предотвратив происшествия.

Также в минувшем году были проведены большие ремонтные работы на участках ГЖД между Вязниками и Гороховцом, а также между Ундолом и Колокшей. Кроме того, железнодорожники закупили 19 маневровых тепловозов серии ТЭМ18ДМ, которые используются для проведения маневровых работ на станциях Муром, Добрятино, Нерудная, Навашино и других, относящихся к Муромскому территориальному управлению.