Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 января 2023 14:26

Между Вязниками и Второво на железной дороге установили тепловизоры

Благодаря новой системе контроля удается предотвращать происшествия
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: Горьковская железная дорога - филиал ОАО "РЖД"

Фото: Горьковская железная дорога - филиал ОАО "РЖД"

Как сообщает Горьковская железная дорога — филиал ОАО «РЖД», в минувшем году между станциями Вязники и Второво была установлена новая система контроля и наблюдения.

Она состоит из тепловизоров и видеокамер, которые поставлены с обеих сторон железнодорожного полотна.

Информация с них в круглосуточном режиме при любой погоде позволяет обнаружить на путях людей или животных и заблаговременно сообщить об этом машинистам, тем самым предотвратив происшествия.

Также в минувшем году были проведены большие ремонтные работы на участках ГЖД между Вязниками и Гороховцом, а также между Ундолом и Колокшей. Кроме того, железнодорожники закупили 19 маневровых тепловозов серии ТЭМ18ДМ, которые используются для проведения маневровых работ на станциях Муром, Добрятино, Нерудная, Навашино и других, относящихся к Муромскому территориальному управлению.