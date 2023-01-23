Жителей Коврова задержали за растущие в гараже 866 кустов конопли

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает прокуратура Владимирской области, на днях надзорное ведомство Коврова утвердило обвинительное заключение и направило в суд уголовное дело по факту незаконного культивирования растений, содержащих наркотические вещества, совершенное группой лиц.

Перед судом предстал лишь один из двоих фигурантов, так как второй во время следствия скончался. По версии следователей, вместе с приятелем ковровчанин оборудовал в гараже систему полива и поставил прочее оборудование, при помощи которого им удалось вырастить 866 кустов конопли, что составило особо крупный размер. После этого мужчин задержали.

Вскоре уголовное дело начнет рассматривать Ковровский городской суд. Если вина мужчины будет доказана, ему может грозить до 8 лет лишения свободы.