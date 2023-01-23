Во Владимире планируется увеличить число дворников и механизаторов

Фото: администрация города Владимира

Как сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев, наибольшее количество жалоб на обледеневшие дороги на минувшей неделе поступило именно от жителей столицы региона. При этом глава города Дмитрий Наумов доложил, что работы по уборке гололеда велись еще с утра пятницы и были задействованы все силы, но рабочих рук не хватило.

В связи с этим губернатор предложил градоначальнику совместно с вице-губернатором Сергеем Волковым представить план по увеличению количества сотрудников, занятых в уборке снега, а проще говоря — дворников и механизаторов на спецтехнике. Кроме того, предстоит решить вопрос об увеличении им зарплаты.

Александр Авдеев дал обещание продолжить обновление коммунальной техники, а также заниматься привлечением соответствующих кадров в эту сферу.