Во Владимире полицейские сняли с пассажирского поезда пьяного хулигана

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как сообщает Владимирский линейный отдел МВД России на транспорте, на днях в дежурную часть транспортной полиции поступил сигнал о том, что к поезду «Москва — Киров», прибывающему на станцию Владимир, требуется наряд полиции.

Прибывшие к штабному вагону полицейские выяснили, что вызывали их из-за 50-летнего жителя Кирова, который ехал в составе в качестве пассажира. В пути нетрезвый мужчина мешал работе поездной бригады и отдыху других пассажиров и при этом нецензурно бранился.

В связи с жалобами людей начальник поезда принял решение о снятии пассажира с поезда и составил соответствующий акт. Полицейские сняли мужчину с поезда и доставили в отдел, где составили на него протоколы за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения, а также за мелкое хулиганство.

Дальше протрезвевший мужчина поехал уже на другом поезде, билет на который пришлось покупать заново.