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НовостиПроисшествия23 января 2023 12:15

В Покрове заключенный организовал в тюрьме экстремистское сообщество

Теперь мужчина стал фигурантом уголовного дела
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Олег ЗОЛОТО

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, Следственный отдел по Петушинскому району возбудил уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистского сообщества».

По версии следствия, один из заключенных, отбывающих наказание в ФКУ «Т-1» регионального УФСИН, расположенного в Покрове, с 30 июля 2021 по 1 июня 2022 года активно занимался организацией в тюрьме движения «АУЕ», которое признано экстремистским и его деятельность запрещена на территории России.

Действия заключенного были обнаружены и пресечены совместными усилиями сотрудников региональных главков СК, МВД и ФСИН.

Расследование уголовного дела продолжается.