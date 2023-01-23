Во Владимире возле моста через Клязьму обнаружен труп мужчины

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Информация о том, что неподалеку от моста через Клязьму на территории областного центра 19 января обнаружен труп неизвестного мужчины, появилась в соцсетях Владимира накануне.

В Следственном управлении СК России по Владимирской области подтвердили, что инцидент действительно имел место: в районе моста было обнаружено тело неизвестного мужчины с травмой головы, личность погибшего пока еще устанавливается.

Пока по данному факту проводится доследственная проверка, пока о возбуждении уголовного дела речь не идет. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит установить все обстоятельства произошедшего и то, как именно погиб неизвестный.