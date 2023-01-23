Спортсменка из Мурома завоевала "серебро" на Первенстве России по конькобежному спорту

фото Минспорта Владимирской области

В Коломне Московской области прошло Первенство России по конькобежному спорту среди юниоров 18-19 лет.

В соревнованиях приняли участие 100 сильнейших юниоров из 19 регионов России (Алтайского края, Краснодарского края, Красноярского края, Пермского края, Хабаровского края, Вологодской, Владимирской, Кировской, Кемеровской, Мурманской, Московской, Нижегородской, Омской, Свердловской, Тверской, Томской, Челябинской областей, Москвы, Санкт-Петербурга), получивших допуск по итогам отборочных соревнований.

Владимирская область была представлена воспитанницей МБУ СШОР г. Мурома - Миленой Береговенко. По итогам соревнований Милена Береговенко завоевала серебряную медаль на дистанции 500 метров, выполнив норматив Мастера спорта Российской Федерации (40,49 сек).