В Суздальском районе многодетной семье передали землю без коммуникаций

. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проведенной Суздальской межрайонной прокуратурой проверки было установлено, что администрация Суздальского района передала многодетной семье участок в селе Васильково площадью 1001 квадратный метр под строительство дома.

Но оказалось, что на момент передачи на земле не имелось водоснабжения и водоотведения, что мешает его нормальному пользованию. В дальнейшем коммуникации на участок так и не провели.

В связи с этим прокуратура обратилась с иском к администрации в Суздальский районный суд, потребовав подвести на выделенную семье землю необходимые инженерные сети в течение 6 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу.

Суд удовлетворил иск прокуратуры, фактическое устранение нарушения находится на контроле надзорного ведомства.