В Муроме в столкновении двух автомобилей пострадали пассажир и водитель

. Фото: Олег УКЛАДОВ

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, в 20.25 у дома №31 по улице Владимирское шоссе города Мурома 28-летний водитель «Мерседеса» при повороте налево столкнулся с автомобилем «Киа» под управлением 47-летнего водителя.

В результате травмы получил автолюбитель, ехавший на «Киа», а также его 9-летний пассажир. К счастью, госпитализация им не потребовалась — после оказания медицинской помощи врачи отпустили их на домашнее лечение.

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.