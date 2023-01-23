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НовостиПроисшествия23 января 2023 10:03

Во Владимирской области за неделю произошло 18 ДТП с пострадавшими

К сожалению, один человек погиб
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Олег УКЛАДОВ

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, по сведениям регионального Управления Госавтоинспекции за минувшую неделю на территории региона произошло 18 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и 24 человека получили различные травмы, в том числе пострадали четыре ребенка.

За то же время сотрудники ГИБДД оформили еще 343 ДТП, в которых повреждения получили только автомобили.

Что касается нетрезвых водителей, то за прошлую неделю таковых был задержан 101 человек. К счастью, ни одного ДТП с пьяными водителями зафиксировано не было.