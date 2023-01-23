Вязниковский район стал самым читающим в области

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ежегодно Почта определяет самые читающие районы Владимирской области по количеству подписных экземпляров на каждую тысячу жителей.

Лидером стал Вязниковский район, где на каждую тысячу жителей приходится 325 экземпляров печатных изданий. В топ-3 также вошли Муромский район (243 подписных экземпляра) и Кольчугинский район (194 подписных экземпляра). Также активно выписывают периодические печатные издания в Суздальском, Судогодском, Ковровском, Александровском, Петушинском и Гусь-Хрустальном районах Владимирской области.

Всего в прошлом году почтальоны доставили жителям Владимирской области около 1,5 млн экземпляров газет и журналов. Более 1,2 млн экземпляров периодических изданий читатели приобрели в почтовых отделениях.

Владимирцы активно выписывают местную прессу. Большой популярностью также пользуются федеральные газеты и журналы о кулинарии, здоровье и садоводстве.