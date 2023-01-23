Во Владимире отменено решение суда о закрытии приюта для животных «Валента»

В приюте "Валента" Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции, Фрунзенский районный суд Владимира по заявлению приюта «Валента» отменил собственное заочное решение от 15 декабря минувшего года, согласно которому ветеринарная организация обязана была прекратить работу.

Производство по гражданскому делу было возобновлено, его станет рассматривать тот же состав суда. Следующее заседание назначено на 14 февраля.

Напомним — с иском к «Валенте» обратилась жительница Владимира Нина Коткова, которая живет рядом с приютом. Женщина пожаловалась на постоянный лай собак, многочисленные экскременты животных, а также на якобы расплодившихся из-за приюта крыс. Другие местные жители истицу поддержали.

Суд принял заочное решение о закрытии приюта, но оно было оспорено при помощи регионального отделения ассоциации юристов России. Таким образом, питомцы и ветеринары все еще остаются на своем привычном месте на улице 16 лет Октября.