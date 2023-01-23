В Александрове подрядчика оштрафовали за срыв строительства теплосети

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, Александровской городской прокуратурой была проведена проверка в сфере исполнения законодательства в сфере госзакупок.

Установлено, что 11 апреля минувшего года районное управление ЖКХ заключило договор с компанией ООО «Леострой-НН» на работы по капитальному строительству участков теплосети города. Стоимость контракта составила почти 29 миллионов рублей, а завершиться все работы должны были не позднее 23 августа, чтобы вовремя начать отопительный сезон.

Но подрядчик проводил работы слишком медленно, так что скоро стало ясно, что в срок уложиться не получится. Отопительный сезон оказался под угрозой, поэтому управление ЖКХ расторгло контракт в одностороннем порядке, и завершала работу уже другая организация.

Вместе с тем, по результатам проверки прокуратура возбудила дело об административном правонарушении на заместителя директора подрядной организации. По итогам его рассмотрения мировой суд Александрова и Александровского района оштрафовал его на 1,4 миллиона рублей.