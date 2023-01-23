Во Владимире откроется отреставрированный Дом Столетовых

Фото ВСМЗ

26 января откроют Дом-музей Столетовых в обновленном формате. Масштабная реставрация продолжалась около трёх лет.

Этот музей уникален - во Владимире он единственный мемориальный. При этом рассказывает не только историю рода Столетовых, но и даёт представление о жизни Владимира, России и даже мира второй половины XIX века, считавшегося переломным.

Масштабная реставрация началась в ноябре 2019 года. За это время отреставрировали фасады, заменили кровлю, перекрытия, систему отопления, окна и двери, сделали внутреннюю отделку, закупили витринное мультимедиа-оборудование.

Сегодня экспозиция музея представляет наследие рода Столетовых и знакомит гостей с его яркими представителями. Среди экспонатов - предметы интерьера городской усадьбы рубежа XIX–XX вв., физические приборы из университетской лаборатории А.Г. Столетова, награды и предметы вооружения периода Русско-турецкой войны 1877–1878 гг., личные вещи Столетовых.

Билеты, в том числе по «Пушкинской карте», можно приобрести на сайте ВСМЗ.