Бывшему директору «Владимиртеплогаза» грозит 10 лет

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, заместитель прокурора Владимира утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по статье «Присвоение или растрата вверенных денежных средств, совершенные с использованием служебного положения». Преступление инкриминируется бывшему генеральному директору ООО «Владимиртеплогаз» Александру Королеву.

По версии следствия, руководитель теплоснабжающей организации незаконно издавал приказы о ежемесячных выплатах и квартальных премий на самого себя и подчиненных. Таким образом, было присвоено более 1,3 миллионов рублей организации.

Сам бывший руководитель вину не признал. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в Октябрьский районный суд Владимира.