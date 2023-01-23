Во Владимирской области 23 января коронавирус подтвержден у 17 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 23 января лабораторно подтверждено 17 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

5 случаев во Владимире, 3 - в Гусь-Хрустальном, по 2 - в Муромском и Ковровском районах, по 1 заболевшему в Александровском, Юрьев-Польском, Камешковском, Селивановском районах и Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 179035 случаев заболевания (49715 сл. в г. Владимире, 19329 сл. в Муромском, 21151 сл. в Ковровском, 6372 сл. в Петушинском, 8630 сл. в Кольчугинском, 10970 сл. в Александровском, 7240 сл. в Юрьев-Польском, 15943 сл. в Гусь-Хрустальном, 1739 сл. в Судогодском, 3583 сл. в Собинском, 1980 сл. в г. Радужный, 5832 сл. в Киржачском, 4095 сл. в Камешковском, 3300 сл. в Гороховецком, 4567 сл. в Меленковском, 6049 сл. в Вязниковском, 6220 сл. в Суздальском, 2320 сл. в Селивановском).