В конце января Владимирскую область накроет снегопад

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По прогнозу синоптиков, на следующей неделе Владимирскую область накроют снегопады. Осадки прогнозируются с 27 января по 4 февраля и с 6 по 8 февраля. Температура воздуха при этом будет колебаться от -1 до -7 градусов.

Сегодня, 23 января, столбик термометра будет показывать -5 градусов, днем выглянет солнце. Осадков не ожидается.

Владимирским коммунальщикам не стоит расслабляться, лучше подумать о приближении снегопада и как следует подготовиться, иначе владимирцы очередной раз рискуют потонуть в сугробах.