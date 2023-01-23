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НовостиОбщество23 января 2023 6:11

В конце января Владимирскую область накроет снегопад

Коммунальщикам стоит подготовиться к непогоде уже сейчас
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

По прогнозу синоптиков, на следующей неделе Владимирскую область накроют снегопады. Осадки прогнозируются с 27 января по 4 февраля и с 6 по 8 февраля. Температура воздуха при этом будет колебаться от -1 до -7 градусов.

Сегодня, 23 января, столбик термометра будет показывать -5 градусов, днем выглянет солнце. Осадков не ожидается.

Владимирским коммунальщикам не стоит расслабляться, лучше подумать о приближении снегопада и как следует подготовиться, иначе владимирцы очередной раз рискуют потонуть в сугробах.