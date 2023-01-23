Во Владимирской области могут отключить 590 лифтов из-за старости

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Министр ЖКХ Владимирской области Елена Семенова провела пресс-конференцию по итогам 2022 года, в ходе которой коснулась вопросов замены лифтов.

В регионе остро стоит вопрос замены лифтов. Дело в том, что к 1 января 2025 года во Владимирской области не должно остаться лифтов старше 25 лет. Дома, относящиеся к фонду капремонта, постепенно лифты заменяют за счет средств фонда.

- Но есть дома, у которых средства за капремонт находятся на спецсчетах, - заметила Елена Семнова. – У нас в таких домах 590 лифтов требуют замены. И вопрос по-прежнему стоит остро. После подорожания цен на стройматериалы замена лифта стоит сейчас в районе 6 миллионов рублей. По большому счету, у жителей сейчас два пути: либо переходить в фонд капремонта, либо увеличивать плату за капремонт самостоятельно. Иначе они могут в 2025 году выяснить, что их лифт опечатан.