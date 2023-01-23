В Александрове подрядчика оштрафовали на 1,4 миллиона рублей за неисполнение контракта

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Александровской городской прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

Установлено, что 11 апреля между компанией «Леострой-НН» и МКУ «УЖКХ Александровского района» был заключен муниципальный контракт на выполнении работ по капитальному строительству участков тепловых сетей в Александрове. Цена контракта составила почти 29 миллионов рублей.

Для своевременной подготовки объектов теплоснабжения к началу отопительного сезона строительные работы планировалось завершить не позднее 23 августа. Слишком медленное исполнение подрядной организацией взятых на себя обязательств сделало невозможным окончание работ в срок, угрожало срывом отопительного сезона, в связи с чем, 10 августа муниципальным учреждением вынесено решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, сообщили в областной прокуратуре.

По результатам проверки прокурором в отношении заместителя генерального директора ООО «Леострой-НН» возбуждено дело об административном правонарушении по статье "бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ".

Виновному лицу назначен административный штраф в размере более 1,4 миллиона рублей. Работы по строительству тепловых сетей завершены другим подрядчиком.