Фермеры Владимирской области получат субсидии почти на полтора миллиарда рублей

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Министерством сельского хозяйства Владимирской области утвержден кассовый план выплаты субсидий в 2023 году. Регион все последние годы был в числе лучших в РФ по оперативности доведения средств до сельхозпроизводителей.

В соответствии с планом, в первом квартале будет перечислено почти 900 миллионов рублей субсидий (48 процентов годового лимита), во втором квартале - ещё 526 миллионов рублей ( 29 процентов ). Всего за первое полугодие селянам будет оказана поддержка в сумме более 1,4 миллиарда рублей (77 процентов годового лимита), что позволит сельхозпредприятиям области оперативно подготовиться к посевной компании и провести ее в оптимальные агротехнические сроки, - сообщил министр сельского хозяйства Владимирской области Константин Демидов.