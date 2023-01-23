Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 января 2023 5:14

Фермеры Владимирской области получат субсидии почти на полтора миллиарда рублей

Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
.

.

Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Министерством сельского хозяйства Владимирской области утвержден кассовый план выплаты субсидий в 2023 году. Регион все последние годы был в числе лучших в РФ по оперативности доведения средств до сельхозпроизводителей.

В соответствии с планом, в первом квартале будет перечислено почти 900 миллионов рублей субсидий (48 процентов годового лимита), во втором квартале - ещё 526 миллионов рублей ( 29 процентов ). Всего за первое полугодие селянам будет оказана поддержка в сумме более 1,4 миллиарда рублей (77 процентов годового лимита), что позволит сельхозпредприятиям области оперативно подготовиться к посевной компании и провести ее в оптимальные агротехнические сроки, - сообщил министр сельского хозяйства Владимирской области Константин Демидов.