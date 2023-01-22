Коммунисты топором расчистили путь к памятнику Ленину во Владимире

фото пресс-службы Владимирского ОК КПРФ

Во Владимирской области прошла акция к 99-летию со дня смерти первого руководителя Советского Союза, вождя мирового пролетариата Владимира Ленина. Коммунисты возложили цветы к памятникам Ленина. Во Владимире памятные акции прошли на площади Ленина и на Соборной площади.

В этом году проведение акций осложнилось плохой уборкой города от снега. На Соборной площади подходы к памятнику Ленина городские власти не расчистили. Подойти к монументу, чтобы возложить цветы, было невозможно.

"Председатель Совета ветеранов владимирского Центра подготовки специалистов радиотехнических войск Борис Оверчук и бывший член областной избирательной комиссии Михаил Вязгин рубили лед топором, а их товарищ посыпал дорожку солью. Во время возложения цветов никто не пострадал" - описали подробности коллеги из "Чеснок медиа".