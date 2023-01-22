Во Владимирской области для обманутых дольщиков отменят налог

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В первом чтении депутаты одобрили законопроект об отмене налога с возмещений, которые обманутые дольщики получают от региональных властей при банкротстве застройщиков, сообщил депутат Госдумы от Владимирской области Игорь Игошин.

- Имеется немало случаев, когда при банкротстве застройщиков пострадавшие участники долевого строительства, получают возмещение в виде объектов недвижимого имущества, которое впоследствии облагается налогом. Теперь эта несправедливость будет устранена, - подчеркнул Игошин.