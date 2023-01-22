В Муромском районе парень вытащил провалившегося под лед ребенка

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Муромском районе в селе Ковардицы 18 января едва не случилась трагедия - под лед провалился школьник. На счастье, крик мальчика услышал находившийся неподалеку 18-летний Даниил Игонин, сообщает портал Муром24.рф.

Даниил Игонин подходил к дому, когда услышал крики о помощи. Неподалеку находился рядом ручей и водоем, который раньше назывался рекой Коварда. Трое мальчишек, на вид лет десяти, пошли по льду, один из них провалился и наполовину оказался в ледяной воде.

Парень сообщил отцу, и вместе побежали на выручку. Отец понял, что сам может уйти под воду, тогда Даниил принял решение ползти до мальчика. Его вытащили, отнесли к себе домой, Ребенок был без ботинка, весь сырой, одежда в иле.

Мальчика отогрели в теплой воде, напоили чаем, съездили за его мамой. К счастью, все закончилось хорошо и даже не пришлось вызывать скорую помощь.

Юный герой из Ковардиц Даниил Игонин учится в гуманитарном колледже №37 на строителя.