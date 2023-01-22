Новобранцы Преображенского полка из Владимирской области приняли присягу в московском Музее Победы

фото предоставлено пресс-службой Музея Победы

21 января в Музее Победы состоялся ритуал приведения к Военной присяге вновь прибывшего пополнения 154-го отдельного комендантского Преображенского полка. Это первая присяга полка в 2023 году. В величественном Зале Славы главного военно-исторического музея страны 130 новобранцев из Москвы и городов Центрального федерального округа приняли воинскую присягу и стали солдатами. Среди них - новобранцы из Владимирской области.

С напутственными словами к военнослужащим обратились командир 154-го отдельного комендантского Преображенского полка полковник Сергей Николаевич Бессонов, помощник начальника управления по общественным и межрегиональным связям Московского дома ветеранов войн и Вооруженных сил полковник Игорь Александрович Шишкин, представители Русской православной церкви, движения «Юнармия». Поддержать новобранцев также приехали родственники и близкие.

Организаторы отметили, что церемония приведения к Присяге уже более 20 лет проходит в Музее Победы. На протяжении многих лет личный состав полка принимает активное участие в военно-патриотических мероприятиях, проводимых на территории Музея Победы.

В завершение мероприятия рота почетного караула и образцовый военный оркестр Преображенского полка представили яркое выступление для гостей. Прозвучали известные всем военно-патриотические композиции, такие как «Смуглянка», «Прощание славянки» и другие.