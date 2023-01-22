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НовостиЗдоровье22 января 2023 6:55

Во Владимирской области 22 января коронавирус подтвержден у 19 человек

Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 22 января лабораторно подтверждено 19 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

4 случая во Владимире, 3 - в Ковровском, по 2 - в Кольчугинском, Гусь-Хрустальном и Киржачском районах, по 1 - в Муромском, Александровском, Меленковском, Вязниковском и Суздальском районах и Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 179018 случаев заболевания (49710 сл. в г. Владимире, 19327 сл. в Муромском, 21149 сл. в Ковровском, 6372 сл. в Петушинском, 8630 сл. в Кольчугинском, 10969 сл. в Александровском, 7239 сл. в Юрьев-Польском, 15940 сл. в Гусь-Хрустальном, 1739 сл. в Судогодском, 3583 сл. в Собинском, 1979 сл. в г. Радужный, 5832 сл. в Киржачском, 4094 сл. в Камешковском, 3300 сл. в Гороховецком, 4567 сл. в Меленковском, 6049 сл. в Вязниковском, 6220 сл. в Суздальском, 2319 сл. в Селивановском).