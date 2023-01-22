Почетный архитектор России Давид Крамников выступил в защиту владимирского вокзала

фото Правительства Владимирской области

Почетный архитектор России Давид Крамников выступил против идеи РЖД заменить оригинальную белокаменную отделку фасадов владимирского вокзала на плиты из армированного керамогранита.

Он опубликовал свое заявление в группе регионального отделения Союза архитекторов России во ВКонтакте, заявив, что облицовка вентфасадом это «неконтролируемое негативное коммерческое влияние на урбанистику города».

- Существуют методики по восстановлению известняка и совсем недорогие, только надо обратиться к специалистам, но легче закрыть все керамогранитом и не мучиться, а так же освоить деньги. Хотя разработчики говорят, что не нарушат архитектурный облик здания вокзала, но это не так, - уверен Давид Крамников. - Одновременно хочется отметить, что внутри вокзала хотят реконструировать и сделать современные интерьеры выхолощенные одинаковые, как везде, здесь тоже надо подумать о сохранении некоторых элементов, которые применялись в Советское время как памятники той эпохи. Сейчас эта тенденция прослеживается во многих городах.

Архитектор уверен, что прежде чем принимать решения по любому объемно-пространственному и архитектурному решению необходимо комплексно подходить к проработке всей окружающей ткани застройки в городе.