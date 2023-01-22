В этом году начнется первый этап реновации площади Победы

фото с сайта мэрии

В 2023 году на программу формирования комфортной городской среды во Владимире будет направлено более 98 миллионов рублей из федерального, областного и городского бюджетов.

Планируется начать первый этап масштабного благоустройства площади Победы (потратят 15 млн руб.), и создать новый сквер с зонами отдыха, детской и спортивной площадками в районе дома на пр-те Ленина, 53, на что будет инвестировано порядка 20 млн руб. Сквер с большой долей вероятности будет носить имя Героя России генерал-лейтенанта Романа Кутузова.

На благоустройство дворов направляется 63 миллиона из бюджета, еще около 3 миллионов собрали сами собственники жилья, которые, по правилам участия в проекте, софинансируют 3 процента от общей стоимости ремонта своего двора.

Комиссия выбрала 35 дворовых территорий, подлежащих благоустройству. В этот список вошли дворы следующих многоквартирных домов: пр-т Строителей, 21 и 23, ул. Комиссарова, 4 и 35, ул. Усти-на-Лабе, 34 и 34-а, ул. Лермонтова, 43, ул. Добросельская, 201-б, ул. Юбилейная, 38-а, ул. Ноябрьская, 2, 4 и 6, Сущевский проезд, 1, Октябрьский пр-т, 45, ул. Растопчина, 61, ул. Сурикова, 24, пр-т Ленина, 47-а, ул. Василисина, 17, ул. Модорова, 4, ул. Верхняя Дуброва, 37, ул. Кирова, 17, ул. Ново-Ямская, 2 и 23, ул. Полины Осипенко, 15, ул. Тракторная, 7-а, ул. Песочная, 11, ул. Институтский городок, 6, ул. Ильича, 11, ул. Лакина, 131, ул. Нижняя Дуброва, 39, ул. Тихонравова, 8 и 10, ул. Безыменского, 11 и 18-а, ул. Михалькова, 2.