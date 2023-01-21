Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 января 2023 11:42

В Александрове товароведу отказали в выдаче расчетного листа при увольнении

Работнику магазина пришлось обращаться в прокуратуру
Алексей КОТМЫШЕВ
.

.

Фото: Даниил ОПАРИН

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорным ведоством Александровского района проведена проверка по обращению бывшего сотрудника местного торгового предприятия.

Установлено, что товаровед был уволен по собственному желанию, и при этом попросил расчетный листок, в котором указаны точные сведения о расчете. Однако ему было отказано, так что необходимые сведения экс-сотрудник получить не смог, и пожаловался в прокуратуру.

По результатам проверки руководству компании были внесено представление, после чего нарушения устранили, а виновного сотрудника наказали в дисциплинарном порядке.