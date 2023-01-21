В Александрове товароведу отказали в выдаче расчетного листа при увольнении

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорным ведоством Александровского района проведена проверка по обращению бывшего сотрудника местного торгового предприятия.

Установлено, что товаровед был уволен по собственному желанию, и при этом попросил расчетный листок, в котором указаны точные сведения о расчете. Однако ему было отказано, так что необходимые сведения экс-сотрудник получить не смог, и пожаловался в прокуратуру.

По результатам проверки руководству компании были внесено представление, после чего нарушения устранили, а виновного сотрудника наказали в дисциплинарном порядке.