В Александрове товароведу отказали в выдаче расчетного листа при увольнении

.
Фото: Даниил ОПАРИН
Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорным ведоством Александровского района проведена проверка по обращению бывшего сотрудника местного торгового предприятия.
Установлено, что товаровед был уволен по собственному желанию, и при этом попросил расчетный листок, в котором указаны точные сведения о расчете. Однако ему было отказано, так что необходимые сведения экс-сотрудник получить не смог, и пожаловался в прокуратуру.
По результатам проверки руководству компании были внесено представление, после чего нарушения устранили, а виновного сотрудника наказали в дисциплинарном порядке.