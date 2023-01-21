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НовостиОбщество21 января 2023 10:06

Александр Авдеев посетил два предприятия в Гороховецком районе

Рабочая поездка главы региона состоялась 20 января
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: правительство Владимирской области

Фото: правительство Владимирской области

Как сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев, первой точкой визита стал Денисовский завод, образованный в далеком 1914 году. Он занимается выпуском проволоки с покрытиями из драгоценных металлов, а также изделиями из проволоки.

Заводчане пожаловались на нехватку кадров, так что решено было продумать вопрос с тем, как привлечь новых работников, в частности, предстоит решить проблемные вопросы с жильем и образованием.

Вторым предприятием оказалось ООО «Полимар» - здесь работают всего 50 человек, которые занимаются выпуском термоусадочной полиэтиленовой пленки для упаковки стеклотары.

В конце рабочей поездки глава региона пообещал всяческую поддержку обоим предприятиям.