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НовостиПроисшествия21 января 2023 9:27

В Кольчугинском районе ликвидирован пожар в доме на две квартиры

Происшествие случилось ночью 21 января в селе Большое Кузьминское
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 03.51 диспетчеры пожарной охраны получили информацию о пожаре в селе Большое Кузьминское, где на улице Кокуркина был объят огнем двухквартирный дом №13.

К месту ЧП выехали 10 сотрудников МЧС на трех пожарных машинах. К моменту их прибытия часть дома горела открытым пламенем. Пожарные локализовали огонь и потушили его на площади 100 квадратных метров, пострадала одна из квартир, а также крыша на площади 100 квадратных метров. Никто из людей не погиб и не пострадал.

Дознаватели МЧС приступили к установлению причины пожара.