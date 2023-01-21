В Кольчугинском районе ликвидирован пожар в доме на две квартиры

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 03.51 диспетчеры пожарной охраны получили информацию о пожаре в селе Большое Кузьминское, где на улице Кокуркина был объят огнем двухквартирный дом №13.

К месту ЧП выехали 10 сотрудников МЧС на трех пожарных машинах. К моменту их прибытия часть дома горела открытым пламенем. Пожарные локализовали огонь и потушили его на площади 100 квадратных метров, пострадала одна из квартир, а также крыша на площади 100 квадратных метров. Никто из людей не погиб и не пострадал.

Дознаватели МЧС приступили к установлению причины пожара.