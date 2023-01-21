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НовостиОбщество21 января 2023 8:16

Во Владимире за лед на тротуарах накажут заместителя главы администрации

Прокуратура нашла множество нарушений после прошедшего «ледяного дождя»
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, после того, как в ночь на 20 января в областном центре прошел дождь, из-за которого тротуары и проезжие части превратились в сплошной каток, надзорное ведомство совместно с сотрудниками ГИБДД вышло на проверку уборки территорий.

Установлено, что хотя нормативные сроки уборки вышли, значительная часть тротуаров и автобусных остановок, а также пешеходных переходов во всех районах города по-прежнему были покрыты ледяным настом. Кроме того, менее чем в 10 метрах от переходов на проезжих частях обнаружены снежные валы, хотя снегопадов давно не было.

По этим фактам главе города внесено представление, а в отношении заместителя главы горадминистрации возбуждено дело об административном правонарушении. Такое же дело сейчас рассматривается судом в отношении ответственного сотрудника Центра управления городскими дорогами.

Кстати, ранее за плохую уборку снега на 20 тысяч рублей оштрафовали теперь уже бывшего заместителя главы города, курировавшего этот вопрос. Также в течение января в Госжилинспекцию прокуроры направили 114 административных материалов по поводу плохой уборки дворов управляющими компаниями и ТСЖ.