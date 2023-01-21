Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье21 января 2023 6:50

Во Владимирской области за сутки подтверждено 20 заражений коронавирусом

Такие результаты получены в ходе лабораторных исследований на утро 21 января
Алексей КОТМЫШЕВ
.

.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, за минувшие сутки на территории региона подтверждено 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

На первом месте в сводке Владимир, где подтверждено пять новых случаев, на втором Ковровский и Гусь-Хрустальный районы с тремя заболевшими в каждом.

В Муромском, Александровском и Юрьев-Польском районах подтверждено по два новых случая, в Киржачском, Камешковском и Гороховецком районах по одному.

Таким образом, с начала эпидемии во Владимирской области официально подтверждено 178999 случаев заражения коронавирусной инфекцией.