Во Владимире простились с погибшим в Индии депутатом Павлом Антовым

Павел Антов Фото: Виктория СУХОВА

Как сообщалось ранее, церемония прощания с погибшим депутатом Законодательного Собрания Владимирской области Павлом Антовым была назначена на 20 января в областном центре.

В этот день в похоронном доме «Ритуал 93» на улице Вокзальной собрались представители руководства региона, депутаты Заксобрания и друзья погибшего. Всего пришло несколько сотен человек.

Урну с его прахом захоронили на кладбище в Улыбышево.

Напомним — по сообщениям полиции Индии, депутат Павел Антов 24 декабря выпал из окна отеля, в котором отдыхал вместе с другом, который незадолго до этого скончался от сердечного приступа. По факту случившегося проводилось расследование.