В Покрове на пожаре в жилом доме спасена хозяйка горевшей квартиры

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 16.51 диспетчеры Петушинского пожарно-спасательного гарнизона приняли сигнал о пожаре в многоквартирном четырехэтажном доме на улице III Интернационала в Покрове.

На место ЧП выехали 17 сотрудников МЧС на пяти пожарных машинах. К моменту их прибытия из квартиры на первом этаже шел дым. Звено газодымозащитников направилось на разведку и тушение, и вскоре пожар был ликвидирован на площади 10 квадратных метров, сгорела часть вещей и отделка кухни.

Из горящей квартиры пожарные спасли хозяйку, которая на тот момент успела получить отравление угарным газом, женщину передали бригаде «скорой помощи». Также из дома было эвакуировано 15 человек, в том числе пятеро детей.

Дознаватели МЧС приступили к установлению причин возгорания.