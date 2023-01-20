В Вязниках на улице Механизаторов ликвидирован пожар в частном доме

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 14.42 диспетчеры пожарной охраны получили информацию о горящем доме по улице Механизаторов, 21.

Вызов оказался поздним, и когда на место прибыли первые расчеты, крыша дома горела открытым пламенем. Всего на месте работали 14 сотрудников МЧС на трех пожарных машинах. Они быстро локализовали и ликвидировали пожар на площади 48 квадратных метров, к счастью, никто из людей не пострадал.

Дознаватели МЧС устанавливают причины возгорания.