В Карабаново в многоквартирном доме частично обрушился потолок

Фото: прокуратура Владимирской области

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорным ведомством Александровского района организована проверка по факту частичного обрушения потолка в доме №8 по улице Мира города Карабаново.

В ходе проверки прокуратуре предстоит дать оценку работе местной администрации, а также управляющей компании и других ответственных лиц.

Также будут приняты меры для восстановления прав владельцев пострадавшей квартиры. К счастью, в результате инцидента, случившегося в ночь на 19 января, никто из людей не пострадал.