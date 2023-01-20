Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия20 января 2023 14:01

В Карабаново в многоквартирном доме частично обрушился потолок

Прокуратура по данному факту начала проверку
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: прокуратура Владимирской области

Фото: прокуратура Владимирской области

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорным ведомством Александровского района организована проверка по факту частичного обрушения потолка в доме №8 по улице Мира города Карабаново.

В ходе проверки прокуратуре предстоит дать оценку работе местной администрации, а также управляющей компании и других ответственных лиц.

Также будут приняты меры для восстановления прав владельцев пострадавшей квартиры. К счастью, в результате инцидента, случившегося в ночь на 19 января, никто из людей не пострадал.