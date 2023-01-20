В Вязниках контролеров газовой компании обвиняют в получении взятки

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, на днях Вязниковский межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дела по факту получения взятки группой лиц за незаконное бездействие.

В преступлении обвиняются два сотрудника газовой компании. По версии следствия, в августе 2021 года они получили взятку в 20 тысяч рублей от местного жителя за сокрытие факта обнаруженных в ходе проверки нарушений.

Свою вину контролеры не признали. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в Вязниковский городской суд.