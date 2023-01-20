Владимирская компания задолжала за газ и электричество 42 миллиона рублей

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Как сообщает Управление ФССП России по Владимирской области, судебными приставами отделения по исполнению особых производств принудительно взыскали долг в несколько десятков миллионов рублей.

Столь внушительная задолженность скопилась у местного ООО, которое эксплуатирует 26 газовых и две угольных котельных и более 30 километров тепловых сетей и не оплачивало газ и электроэнергию.

В результате поставщики обратились в Арбитражный суд, который удовлетворил иск. После этого судебные приставы уведомили компанию о возбуждении исполнительного производства, а затем наложили запрет на регистрационные действия на два земельных участка, а также обратили взыскание на деньги предприятия в банке и дебиторскую задолженность, включая право требования по договорам. Кроме того, у компании арестовали машины и взыскали с нее исполнительский сбор.

В результате все 42 миллиона рублей были перечислены взыскателям, а исполнительное производство было окончено.