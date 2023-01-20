В Александрове женщина решила проучить сына и выдумала изнасилование

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Как сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, 20 января Александровский городской суд вынес обвинительный приговор местной жительнице, которая обвинялась в совершении ложного доноса.

Суд установил, что в ноябре минувшего года она решила проучить взрослого сына, который запрещал ей пить спиртные напитки, и рассказала мужу, что сын ее изнасиловал.

Супруг тут же сообщил об этом в полицию, и уже в ходе проверки дама дала ложные показания, настаивая на том, что изнасилование якобы произошло. Однако в ходе расследования обнаружилось, что вся история была выдумана, так что женщина сама стала фигурантом уголовного дела.

С учетом того, что ранее она была не судима и совершила преступление небольшой тяжести, суд признал женщину виновной и приговорил к штрафу в 30 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.