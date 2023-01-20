Мэрия Владимира: "Песок эстетики не добавляет, но жители не должны выходить в город, как на каток"

фото с сайта мэрии

Городская администрация продолжает отчитываться о выполненных работах по обработке улиц областного центра.

В 13.00 после пересменки на улицы Владимира вновь вышли бригады ручной уборки и коммунальная техника, которые обрабатывают от гололеда проезжую часть автомобильных дорог, тротуары, остановки общественного транспорта и городские лестницы.

Мэр Дмитрий Наумов сказал, что интенсивная посыпка улиц пескосоляной смесью эстетики, конечно, не добавляет, но жители не должны выходить из дома, как на каток. Бионорд слишком дорогой и не всегда эффективен в условиях переменчивой погоды. В результате резкой оттепели дорогостоящий реагент элементарно смывает, как будто обработки вообще не было.

Наряду с ЦУГДом противогололедную обработку продолжают МКУ «Благоустройство» трех районов – Ленинского, Октябрьского и Фрунзенского. За каждым из них закреплены площади, скверы, лестницы и памятники.

Кроме того, городскому управлению ЖКХ предписано обратить особое внимание на работу управляющих компаний, которые обязаны своевременно привести в порядок дворы многоквартирных домов.