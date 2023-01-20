В Вязниковском районе на Клязьме задержан браконьер с сетью

Фото: Владимирский ЛО МВД России на транспорте

Как сообщает Владимирский линейный отдел МВД России на транспорте, на днях дознаватели транспортной полиции возбудили уголовное дело по факту незаконной добычи водных биологических ресурсов.

Фигурантом по делу проходит 32-летний местный житель, которого в конце минувшего декабря полицейские совместно с сотрудниками отдела госконтроля, надзора и охраны водных биоресурсов по Владимирской области задержали на Клязьме в Вязниковском районе, где он на особо охраняемой природной территории поставил подледную сеть.

Выловить мужчине удалось всего одну щуку, стоимость которой оценили в 1000 рублей. Сеть достали и изъяли.

На время следствия рыболова отпустили под обязательство о явке. Расследование уголовного дела продолжается.