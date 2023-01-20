Во Владимирской области решили взяться за восстановление усадьбы Храповицкого

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19 января глава региона Александр Авдеев провёл совещание по вопросам поэтапного восстановления усадьбы Владимира Храповицкого в посёлке Муромцево.

Для сохранения ансамбля и приспособления его для современного использования, необходимо провести комплекс ремонтно-реставрационных работ, а также решить вопросы благоустройства и реконструкции коммунальной инфраструктуры. Участники совещания разработали «дорожную карту», к реализации которой приступят уже в феврале.

В ходе первого этапа будут созданы туристический визит-центр, парковка, благоустроен подход к усадьбе. На втором этапе планируется преобразить нижнюю часть парка: очистят и приведут в порядок берега пруда, вычистят деревья и поляны, восстановят музыкальный павильон. Далее придёт черёд каскадных бассейнов, аллеи деревьев вдоль них и верхней части парка с дендрарием. Рассматривается возможность на время законсервировать главный усадебный дом с привлечением средств и технологий Минкульта.

«Работа предстоит большая, проект нужно воплощать в жизнь поэтапно. Важно, чтобы преображение коснулось и посёлка Муромцево. Здесь можно создать замечательную зону отдыха с перспективами дальнейшего развития, а росту числа туристов поспособствует и новый съезд с трассы М-12, на котором побывал накануне», – отметил Александр Авдеев.

В Муромцево дополнительно планируют провести уличное освещение и проложить тротуары, реконструировать теплотрассу, решить вопрос с котельной.