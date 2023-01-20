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НовостиОбщество20 января 2023 11:02

Во Владимирской области решили взяться за восстановление усадьбы Храповицкого

Происходить это будет поэтапно
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
Фото ВСМЗ

Фото ВСМЗ

19 января глава региона Александр Авдеев провёл совещание по вопросам поэтапного восстановления усадьбы Владимира Храповицкого в посёлке Муромцево.

Для сохранения ансамбля и приспособления его для современного использования, необходимо провести комплекс ремонтно-реставрационных работ, а также решить вопросы благоустройства и реконструкции коммунальной инфраструктуры. Участники совещания разработали «дорожную карту», к реализации которой приступят уже в феврале.

В ходе первого этапа будут созданы туристический визит-центр, парковка, благоустроен подход к усадьбе. На втором этапе планируется преобразить нижнюю часть парка: очистят и приведут в порядок берега пруда, вычистят деревья и поляны, восстановят музыкальный павильон. Далее придёт черёд каскадных бассейнов, аллеи деревьев вдоль них и верхней части парка с дендрарием. Рассматривается возможность на время законсервировать главный усадебный дом с привлечением средств и технологий Минкульта.

«Работа предстоит большая, проект нужно воплощать в жизнь поэтапно. Важно, чтобы преображение коснулось и посёлка Муромцево. Здесь можно создать замечательную зону отдыха с перспективами дальнейшего развития, а росту числа туристов поспособствует и новый съезд с трассы М-12, на котором побывал накануне», – отметил Александр Авдеев.

В Муромцево дополнительно планируют провести уличное освещение и проложить тротуары, реконструировать теплотрассу, решить вопрос с котельной.